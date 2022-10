Voetbalpodcast | ‘Ajax is geen club waar je het rustig kunt leren’

,,Ik zat erbij natuurlijk zondagavond toen Schreuder begon aan zijn verhaal. En het was me wel duidelijk dat dit van te voren was bedacht”, begint Inan. Zijn verhaal vorige week in het AD over Brobbey en Wijndal als bankzitter bij Ajax was een van de zaken die Schreuder aanhaalde. ,,We hebben het niet gehad over wegrotten zoals Schreuder zei, maar dat het opmerkelijk is om twee dure aankopen op de bank te zetten. Daarbij heb ik me op feiten gebaseerd.”