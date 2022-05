Voetbalpodcast | ‘Alfred Schreuder stapt bij Ajax niet in een gespreid bedje’

,,Voor Ajax was dit de tandvleestitel’’, analyseert Mossou het kampioenschap van de Amsterdammers. ,,Ze hadden een goede eerste seizoenshelft en een moeizame tweede. Niet zozeer in resultaten, maar wel qua spel. En door de randzaken natuurlijk. Overmars, Onana, Promes. Het is allemaal best wel extreem geweest.’’

Alfred Schreuder is de man die volgend jaar Ajax bij de hand moet nemen. ,,Het wordt wel het seizoen van een grondige renovatie. Een aantal spelers vertrekt, anderen komen op leeftijd. Het lijkt me niet makkelijk om Ten Hag op te volgen nu. Hij heeft veel prijzen gewonnen en het goed gedaan in Europa. De vraag is of je dat kan continueren en of je er de tijd voor krijgt. Dus het is geen gespreid bedje waar Schreuder in stapt.’’