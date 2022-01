Voetbalpodcast | ‘Beetje naïef van Onana om te denken dat je stiekem naar Milaan kunt vliegen’

De microfoon van de AD Voetbalpodcast staat vandaag in Portugal. Ajax heeft hier een trainingskamp en clubwatcher Johan Inan reisde mee. Samen met presentator Etienne Verhoeff bespreekt hij het nieuws rondom Ajax, maar ook de transfer van Joey Veerman naar PSV, André Onana’s nieuwe club en de beslissing van Davy Pröpper om per direct te stoppen met betaald voetbal.

Feyenoord en PSV bleven in Nederland achter wegens het coronavirus dat toesloeg in de selectie. Ajax kende dat probleem niet. Inan: ,,De eerste vraag bij mij was ook, hoe kan het dat Ajax hier geen last van heeft? Maar ze hebben de spelers geen protocol meegegeven. De latino’s zijn naar huis gegaan. Rensch, Gravenberch en Timber zijn naar Curaçao gegaan, anderen naar Dubai. Ze hebben 1 januari allemaal een coronatest moeten doen en deze doorgegeven aan de medische staf, en er waren geen besmettingen. En het is echt niet zo dat die spelers niet naar een feestje zijn gegaan.”

Dus kan Ajax met een nagenoeg fitte selectie beginnen aan de voorbereiding op de tweede competitiehelft. En weet het ook waar het aan toe is met doelman André Onana. ,,Onana heeft gedaan wat iedereen al verwachtte: Internazionale. Het was wel een beetje naïef ook om te denken dat je stiekem een medische keuring kan ondergaan in Italië. Toch blijft het een raar verhaal. Steeds ontkennen dat je nog niet rond bent met een club en dat je nog wilt praten met Ajax over een nieuw contract. Maar eigenlijk ben je al die tijd al rond met Inter. Dan lieg je gewoon keihard.”

Veerman

PSV troefde Feyenoord af in de strijd om Joey Veerman. Maar dat had ook te maken met het feit dat Davy Pröpper zijn contract inleverde. Hij had het wel gezien in de voetbalwereld. ,,Ik vind het zeker moedig van Davy Pröpper”, reageert Inan. ,,De verleiding is groot om gewoon door te gaan met voetbal als je een bedrag van zes nullen per jaar krijgt. Ik vraag me wel af of het iets te maken heeft met zijn reserverol bij PSV. Als een voetballer speelt, succes heeft met zijn teamgenoten, het publiek hoort, dan krijgt hij vaak meer plezier. Maar ja, Davy is ook een denker.”

De AD Voetbalpodcast is er elke werkdag via AD.nl, de AD-app en natuurlijk jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media