Voetbalpodcast | ‘De KNVB mag zich zorgen gaan maken’

De eerste wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal zijn uitgesteld doordat een coronatsunami toesloeg in de selectie. Daardoor gingen Excelsior-ADO Den Haag en Top Oss-Jong AZ dit weekend niet door. Hoe gaat dit de komende weken de eredivisie beïnvloeden? Het is een van de thema’s in de AD Voetbalpodcast waarin Etienne Verhoeff vandaag praat met Maarten Wijffels.

,,Je hoorde de paniek bij Excelsior’’, begint Wijffels als de coronagevallen bij de Rotterdamse club ter sprake komen. ,,Als een tsunami overspoelde het de selectie. Maar we moeten er heel nuchter naar kijken. Zie Engeland de afgelopen weken. Zie Bayern München dit weekend. Italië, waar Inter vorige week klaar stond maar de tegenstander niet kwam door corona. We gaan niet gevrijwaard blijven. Dus Jan Bluyssen, de competitieleider, en de KNVB mogen zich zorgen gaan maken.’’

De regel voor de clubs is duidelijk. Je moet een representatieve selectie op de been kunnen krengen. Wijffels: ,,De regel is twaalf veldspelers plus een keeper. En bij die veldspelers gaat het dan ook om de vijfentwintig meest gebruikte spelers. Dus je bent niet verplicht om een speler uit de A2 dan maar op te stellen.’

In Eindhoven wilde PSV geen tussentijdse transfers doen. Maar door het wegvallen van Pröpper en de blessure van Ramalho moet John de Jong nu ook nog op zoek naar een verdediger. ,,Er wordt wel een serieuze hap uit de verdediging van PSV genomen. Met die coronadreiging is het wel de vraag wat je gaat doen. Je hebt een vervanger in de selectie, maar stel dat je straks een paar man mist achterin... Wil PSV mee blijven doen om het kampioenschap, dan moeten ze wel iets doen. Maar wat? Haal je iemand die de eredivisie kent en die er gelijk staat of haal je iemand uit het buitenland die nog een paar weken moet wennen? Een vervanger moet je wel goed genoeg zijn voor de basis. Anders is het weggegooid geld.’’

Afrika Cup

Dit weekend begon ook de Afrika Cup. ,,En hoe! Binnen een minuut zag je al een vliegende tackle waarbij hoofd en romp nog niet van elkaar werden gescheiden. Of ik het op de voet volg? Ik zet het wel eens op beroepshalve, maar het heeft niet die aantrekkingskracht dat ik er alles van wil volgen van minuut tot minuut.’’

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media