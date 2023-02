Voetbalpodcast | 'De titelstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax dit seizoen’

Feyenoord sloot een periode met veel toppers af met een 2-1 zege op AZ. De Rotterdammers staan nog altijd bovenaan in de Eredivisie. Op drie punten volgt nu Ajax, terwijl PSV en FC Twente lijken af te haken. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff het voetbalweekend door met Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

Lange tijd was het een five horse race, de strijd om de landstitel. Dat lijkt nu voorbij met nog twaalf speelrondes te gaan. Wijffels: ,,Feyenoord en Ajax zijn nu de twee titelkandidaten. Misschien AZ nog een klein beetje. FC Twente en PSV zijn wel uitgeschakeld voor de titel. Feyenoord is de belangrijkste kandidaat, iedereen weet dat nu. Wat gaat dat doen met de spelers? Zeker als Feyenoord nog een leuk parcours draait in Europa.”

Feyenoord-AZ was een topper die begon als een Europees duel. Het voordeel van een avondwedstrijd in De Kuip. ,,Voor Feyenoord was het gunstig dat het een avondwedstrijd was”, reageert Gouka. ,,AZ heeft jonge en onervaren jongens en als je dan zo begint met zoveel vuurwerk, dan voelt het als een Europese avond. Bovendien merk je dat supporters van Feyenoord het gevoel hebben dat het kan dit seizoen: kampioen worden. Dat heeft veel te maken met Arne Slot.”

Poll Welke club wordt kampioen in de eredivisie? Feyenoord

Ajax

AZ

PSV

FC Twente Welke club wordt kampioen in de eredivisie? Feyenoord (64%)

Ajax (33%)

AZ (1%)

PSV (1%)

FC Twente (1%)

Gouka wil ook een ergernis kwijt deze podcast. ,,Op de arbitrage in Nederland is geen peil te trekken. Ik zie bij Bas Nijhuis keepers door de lucht vliegen, waarbij je blij mag zijn dat je geen been breekt. Dennis Higler heeft in de Kuip bij rust als zes gele kaarten getrokken, terwijl het wel meeviel. Pol van Boekel rent naar het scherm en denkt: ‘schouderduw, laten we daar maar een strafschop voor geven’. Het lijkt volkomen willekeur.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Etienne Verhoeff, Maarten Wijffels en Mikos Gouka. © AD Video