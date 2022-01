Voetbalpodcast | ‘Die VAR is ook maar een subjectieve deelnemer’

De AD Voetbalpodcast staat voor een groot deel in het teken van PSV-Ajax (1-2). En natuurlijk: was de bal nu wel of niet over de zijlijn? Maar ook het actuele nieuws rondom Feyenoord en Heracles wordt meegenomen. Aan de hand van vier stellingen gaan Maarten Wijffels en Johan Inan met Etienne Verhoeff door het weekend heen.

Het moment van dit weekend was natuurlijk bij PSV-Ajax. ,,Dit is een typische voorbeeld van hoe de VAR meer discussie oplevert dan minder’’, zegt Maarten Wijffels. ,,Als de scheidsrechter de situatie zelf beoordeelt met zijn assistent snapt iedereen dat het niet te zien is. En nu denken mensen: de VAR gaat als objectief persoon ernaar kijken. Maar die heeft het beeld ook niet.’’

Of zijlijntechnologie nou de oplossing is of niet, dat bespreken ze in deze AD Voetbalpodcast. Maar ook of de titelrace nu beslist is? Ajax heeft de koppositie weer overgenomen van PSV. Inan: ,,Je ziet dat als Ajax zich ergens in vastbijt, dan komt het goed. Daarom denk ik dat PSV gezien is in de titelrace. Vorig jaar gebeurde hetzelfde in januari.’’

En dat zou betekenen, ondanks de investeringen in de selectie, weer geen titel in Eindhoven. Wijffels: ,,Ik weet niet of PSV te slecht is voor de titel, misschien is Ajax te goed. Een paar jaar geleden werd PSV nog kampioen met een defensie met Schwaab, Isimat en Brenet. Daar kwamen ze mee weg toen omdat Ajax haar selectie niet op orde had.’

Hendrix

Dus moet PSV verlengen met Schmidt? Hoe moet Ajax omgaan met Noussair Mazraoui die heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen? En komt Feyenoord terug in de titelrace met een versterking als Jorrit Hendrix? ,,Ik vind het heel verrassend. Dat was een wisselspeler bij PSV. Die moest weg en daar heeft Feyenoord zich nu mee versterkt’’, reageert Wijffels op het nieuws. ,,Misschien pakt hij het goed op. Maar je gaat met Hendrix nooit kapitaal maken en dat was een insteek van de transfers bij Feyenoord.’’ Inan: ,,Van Veerman en Bazoer naar Hendrix vind ik wel een grote stap. Dan ga je van een sierlijke speler naar een soort betonvoetballer.’’

Beluister de hele podcast via AD.nl, de AD App of via jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media