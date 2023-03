Voetbalpodcast | ‘Dit was één van de grootste stunts ooit in het bekertoernooi!’

,,Het was een stunt, maar als je de wedstrijd zag kon je niet zien dat FC Utrecht tegen een amateurclub speelde’, reageert Inan op de 1-4-zege van Spakenburg. ,,Het was zo overtuigend wat Spakenburg liet zien in Utrecht. Aan de bal heb ik me zo vermaakt met die ploeg. Het zag er heel goed uit. We zijn getuige geweest van een van de grootste stunts in het bekertoernooi.”

Voordeel voor de fans van Ajax, PSV of Feyenoord lijkt wel te zijn dat die teams gewaarschuwd zijn voor hun wedstrijden op woensdag en donderdag in de beker. ,,Van Nistelrooij, Slot en Heitinga gaan alledrie deze wedstrijd gebruiken in hun wedstrijdbespreking vanavond of morgenavond. Daar kan je de klok op gelijk zetten. Steve McClaren was bij FC Twente een geweldige motivator ook. Er zijn altijd wedstrijden waar een selectie minder zin in heeft. Ronnie Stam vertelde me ooit dat McClaren rondom zo’n duel dan zei: You need the win the small games to play to big ones.’