Voetbalpodcast | ‘Een van de beste spelers van de wereld heeft eigenlijk geen club’

PSV heeft uitzicht op de Champions League. Zouden AZ en FC Twente zich kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Conference League? ,,FC Twente is terug in Europa. Dat is al mooi”, begint Wijffels. ,,Je bent tegen Fiorentina niet de favoriet en dan kan je verrassen. Maar normaal gesproken zouden de Italianen beter moeten zijn. FC Twente heeft wel goede spelers dit seizoen. Zerrouki was vorig seizoen al één van de revelaties. En de ploeg heeft een goede as. Dus Twente is in de eredivisie top vier of vijf.”