Voetbalpodcast | ‘FC Twente en AZ zijn de winnaars geworden van deze transferperiode’

,,FC Twente en AZ zijn denk ik de winnaars geworden van deze transferperiode”, begint Mossou zijn beschouwing over de transferperiode. ,,Bij Ajax is niet veel gebeurd. De grootste transfer is het ontslaan van de trainer. Over PSV zou je zeggen dat het de verliezer is van deze periode. Het verlies van Gakpo en Madueke is wel heel groot. En daar komen Hazard en Van Aanholt voor terug. Feyenoord heeft niets gehaald. FC Twente heeft Zerrouki behouden en AZ heeft zich versterkt Sven Mijnans. Als je ziet hoe ze in Alkmaar dan doorpakken. Bij Feyenoord duurt het allemaal zo lang. Het duurt maar voort.‘