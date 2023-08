Voetbalpodcast | ‘FC Utrecht wordt de eerste Champions League wedstrijd voor Feyenoord’

,,Ook Andries Noppert heeft een probleem”, vertelt Wijffels na een bezoek aan Friesland. ,,Hij zit ermee in zijn maag dat hij voor de tweede transferperiode op rij niet verkocht gaat worden. Er is geen interesse voor hem. De topvorm ontbreekt en dat heeft te maken met het uitblijven van die transfer. Noppert gaat nu bijtekenen bij Heerenveen, om die zekerheid te hebben in ieder geval. Maar wat gaat Koeman nu doen?”

Daarnaast hebben niet alle verdedigers momenteel een basisplek of zijn geblesseerd. Terwijl middenvelders, zoals Reijnders en De Jong, in goede vorm steken. ,,Het gaat vooral om wie er in vorm is bij Oranje nu. Er is geen trainingstijd dus je kunt geen patronen inslijpen. Je moet nu twee wedstrijden winnen. Dat moet je doen met spelers die in vorm zijn. Al klinken er in de groep ook geluiden om te kiezen voor ervaring en voetballers die weten wat er moet gebeuren in dit soort wedstrijden.”