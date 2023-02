Voetbalpodcast | ‘Feyenoord-fans moeten juist níet hopen dat Ajax doorgaat in Europa’

,,Je weet nu al wat de kranten schrijven in Engeland vandaag over Liverpool”, reageert Inan op de 2-5 nederlaag van Liverpool tegen Real Madrid in de Champions League. ,,Dit was het demasqué van de ploeg en de laatste kans om nog iets van het seizoen te maken. Het verschil tussen Real en Liverpool was vooral dat Madrid veel beter ingespeeld is op elkaar. Dat zag je terug.”

Inan: ,,De afgelopen vijf jaar is juist gebleken dat Ajax in een sterk ritme komt als ze lang doorgaan in Europa. In 2018 speelden ze niet meer in Europa en werd PSV kampioen. In 2019 hadden ze een prachtige campagnes in de Champions League. Vanaf de hervatting tegen Real Madrid verloren ze nog maar één duel in de eredivisie. In 2020 vlogen ze eruit tegen Valencia en in de Europa League tegen Getafe en toen kwam corona. In 2021, kwartfinale uitgeschakeld door AS Roma, maar wel kampioen. Juist als Ajax lang doorgaat in Europa trekken ze dat ritme door in de eredivisie.’