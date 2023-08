Voetbalpodcast | ‘Gedragsverandering bij spelers en trainers lukt alleen als we dit heel lang volhouden’

AZ was in Andorra met slechts 0-1 te sterk voor Santa Coloma. FC Twente won thuis met 2-0 van Riga FC. ,,Riga was een heel modaal elftal. 2-0 is een prima resultaat, maar het was een rommelige wedstrijd”, vertelt Mossou. ,,FC Twente moet hard werken voor een resultaat. Vorig seizoen hadden ze spelers als Cerny en Misidjan die met één moment een wedstrijd konden beslissen. Dat hebben ze nu niet. FC Twente heeft veel zevens in de selectie en weinig negens.”