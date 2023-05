Voetbalpodcast | ‘Gesprek tussen zaakwaarnemer Arne Slot en Feyenoord: jammer dat er geen camera's op staan’

,,Arne Slot komt niet in een gespreid bedje bij Spurs als hij gaat”, vertelt Mossou als hij uitlegt waarom Slot eigenlijk niet naar de Londense club moet gaan. ,,Er is veel aan de hand. En hij heeft geen rugdekking van een technisch directeur nu Dennis te Kloese niet gaat. Woensdag gaat Slots zaakwaarnemer het gesprek aan met de directeur van Feyenoord over de mogelijkheden. Het is wel jammer dat daar geen camera’s op staan.”

Ondertussen is bij de andere twee topclubs in Nederland vooral de vraag wie er volgend jaar voor de groep staat. Bij Ajax zijn er twijfels over John Heitinga, in Eindhoven is de positie van Ruud van Nistelrooij wankel. ,,Bij Ajax zou die discussie zoals nu in Eindhoven al ontaarden in een publieke veldslag. Bij PSV blijft dat nog een beetje bedekt. De vraag wordt of de bestuurders er vertrouwen in hebben dat Van Nistelrooij PSV naar een kampioenschap kan brengen. Door alle verbouwplannen bij Ajax hebben ze volgend jaar nog een kans in Eindhoven. Lukt hem dat?”