Voetbalpodcast | ‘Giménez moet nog een jaar in de eredivisie blijven’

De nieuwe technisch directeur van Ajax staat voor een monsterklus deze zomer. In Panenka, de voetbalshow van AD.nl, gaf Sjoerd Mososu Mislintat een suggestie: een de trainer dan twee oud-spelers terughalen. ‘Joël Veltman is de eerste waar ik dan aan denk. Ajax kan op rechtsback dan wel centraal iemand gebruiken. En een speler die ook voetballend iets brengt’, reageert Inan op de vraag wie hij zou halen dan. ‘Maar ja, Brighton kan ook Europa in gaan, dus is het de vraag of het kan. Ziyech is natuurlijk voor iedere supporter een droomtransfer. Hij heeft niet veel gespeeld de laatste jaren. En ik hoor dat Milan hem volgt, dus of dat haalbaar is weet ik niet.’