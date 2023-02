Voetbalpodcast | ‘Het geheim van John Heitinga bij Ajax? Duidelijkheid’

Op voorhand was het affiche mooi: PSG-Bayern Munchen. Wie het duel zag, zag vooral de Duitsers in de aanval. Al werden er wel twee doelpunten van de ploeg uit Parijs afgekeurd. Het spelbeeld verraste Inan niet. ,,PSG is al jaren los zand. Tegen Angers in de Ligue 1 zijn ze wel dominant, maar tegen een ploeg als Bayern München zie je dat ze het spel niet kunnen maken. Al vraag ik me af of ze dat erg vinden. Toch is er de laatste jaren geen trainer die ze het gewenste succes heeft kunnen brengen.”