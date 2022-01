Voetbalpodcast | ‘Het zou goed zijn als een speler echt voor het traject van Feyenoord kiest’

Toch corona binnen de selectie van Ajax. Feyenoord richt zich op Riechedly Bazoer na het mislopen van Joey Veerman. De financiële trucjes van Barcelona en een tip voor alle TD’s in de eredivisie. Dat is de AD Voetbalpodcast in een notendop. Etienne Verhoeff bespreekt de ontwikkelingen in het voetbal met Mikos Gouka.

Feyenoord is nog altijd op zoek naar versterking op het middenveld. De club heeft wat geld beschikbaar en probeert nu Bazoer van Vitesse te halen. Maar ook hier zitten wel wat haken en ogen aan volgens Gouka. ,,Bazoer is weer een lastige kwestie. Met het gif dat hij heeft en zijn multifunctionaliteit is het niet gek om hem te halen. Het grootste probleem is dat Feyenoord hem moet losweken bij Vitesse. Na het seizoen is hij transfervrij en levert hij Vitesse niets meer op. Maar laten ze hun beste speler wel gaan naar een concurrent om plek 3? Terwijl ze ook nog in de Conference League zitten. Ik heb de indruk dat Vitesse hem liever aan zijn contract houdt.’’

En voor Slot zou het weer prettig zijn om vers bloed in de kleedkamer te verwelkomen. ,,Voor Feyenoord zou het mooi zijn als een speler echt kiest voor het traject dat de club nu is ingeslagen met Slot. Zover is het nog niet. Veerman koos voor een ander traject. Maar misschien dat Bazoer wel vindt dat bij Feyenoord een trein is gaan rijden waar hij op springt, omdat hij daar beter van wordt.’’

Barça

Verder bespreken ze de financiële potjes bij Feyenoord. Die zijn er kennelijk toch. Hoe zit dat? En datzelfde geldt voor Barcelona. Van praktisch failliet en zwaar bezuinigen naar transfers van 55 miljoen. Het kan verkeren. ,,Het is verbijsterend en schrijnend. Ze halen een truc uit, zoals grote clubs dat wel vaker doen. Real Madrid in het verleden ook. In dit geval geld lenen voor de verbouwing van het stadion en daardoor ook transfer kunnen betalen. Sommige clubs in het betaald voetbal hier zijn omgevallen voor een paar duizend euro en in Spanje haalt Barcelona een paar trucs uit en halen ze een speler voor 55 miljoen euro.’’

