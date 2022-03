Voetbalpodcast | ‘Ik hoop op Feyenoord-PSV in de kwartfinale’

Feyenoord won vrij eenvoudig thuis van Partizan Belgrado en PSV kende geen problemen in Denemarken met FC Kopenhagen. Was dit de beste wedstrijd van de Eindhovenaren onder Schimidt? ,,Tegen Ajax voor de Johan Cruijff Schaal was het goed. De wedstrijd Vitesse-uit (0-5), daar zat veel in. Maar dit zag er ook goed uit’’, analyseert Wijffels. ,,Ik ben heel benieuwd of PSV nu een frisheid heeft in de eindfase van het seizoen omdat er zoveel gewisseld is door Schmidt. Dat is vaak het verhaal bij teams in deze fase. Denk maar aan de ploegen van Rutten die instorten in de tweede competitiehelft.’’