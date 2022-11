Voetbalpodcast | ‘Kudus of Brobbey in de spits tegen PSV wordt het debat’

Ajax heeft de Champions League afgesloten met een overwinning. Welk conclusie kan Alfred Schreuder trekken met het oog op dit weekend? Verder bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de andere teams die wel of niet doorgaan, de Jumbo-reclame en een trainerscarrière in België.

,,Rangers was weer beschamend”, zegt Wijffels als hij een analyse maakt van het duel. ,,Ajax speelde goed en leuk. En Kudus in de spits is een leuk debat richting zondag. Kudus of Brobbey in de spits tegen PSV. Je zou Ajax eigenlijk ook wel eens met twee spitsen willen zien. Met Kudus en Brobbey. En ze hebben meer mogelijkheden. Ook Bergwijn kan daar spelen.”

Toch kreeg Rangers uit voorzetten nog best mogelijkheden om te scoren. ,,We moeten niet voorbij gaan aan de defensie van Ajax. Dit duel was bedoeld om de boel te stutten richting PSV. En daar is nog wel wat werk te verrichten.”

Aan de orde komt ook de situatie in België. De helft van de clubs heeft al een nieuwe trainer dit seizoen. ,,Het aantal ontslagen trainers in België is bizar. Die voorzitters of clubeigenaren willen heel veel inmenging hebben. Die komen het liefst ook de kleedkamer binnen. Daarom is Kompany ook weggegaan bij Anderlecht. Van Bommel hoeft nog niet te vrezen voor zijn baan denk ik. Ondanks een slechte maand. Maar daar is Overmars natuurlijk TD.’

