Voetbalpodcast | ‘Niemand bij Oranje twijfelt aan Louis van Gaal’

Oranje heeft de Final Four van de Nations League bereikt en liet in de laatste tests voor het WK 2022 ook zien de nul te kunnen houden tegen Polen en België. Over die laatste interland sprak Etienne Verhoeff gisteravond met Mikos Gouka vanuit de Johan Cruijff Arena.

Voor de tweede keer in drie edities is Oranje geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. Welke waarde moeten hieraan heten? Gouka: ,,Het is een toernooi in opbouw. Maar het is goed om je te kunnen meten met de toplanden. We waren een tijdje afwezig op grote toernooien, maar aanwezig zijn bij de Nations League-finales is wel goed. We gaan het ook organiseren deze keer. Dat is voor de voetballiefhebber leuk.”

Nederland en België waren aan elkaar gewaagd in Amsterdam. Uiteindelijk won Oranje met 1-0 en lijken de meeste vraagtekens over spelers wel verdwenen. ,,Alleen wie wordt nou de keeper van Oranje? Dat is nu wel de vraag. Want als Jasper Cillissen je eerste doelman is, waarom speelt hij dan nu niet nog een wedstrijd? Dit is je laatste voorbereiding op het WK. Ik denk wel dat Pasveer een goede kans maakt om het WK mee te maken. Maar ik zou Cillissen als eerste doelman neerzetten”, zegt Gouka.

Van Gaal kreeg dit weekend lof voor zijn werk bij Oranje van Marco van Basten. Gouka is het eens met de oud-bondscoach, tegenwoordig Ziggo-analist. ,,Het is wel knap dat Van Gaal zo aan het voetballen heeft gekregen. Hij heeft het na het teleurstellende EK goed omgedraaid. En hij neemt de spelersgroep mee en dat is knap op zijn leeftijd. Hij is 71 jaar. Je zou de feeling met je groep kunnen verliezen. Sommige trainers lukt het jarenlang en opeens is dan het vonkje verdwenen of worden ze autoritair.”

Louis van Gaal.