Voetbalpodcast | ‘Op het middenveld is nog wat te winnen bij Oranje’

,,Vooral op het middenveld is nog wat winnen bij Oranje”, analyseert Mossou de staat van Oranje. ,,Voorin staat het wel vast, maar voor de positie van rechtshalf en achter de spitsen zijn nog opties mogelijk. Frenkie de Jong is zeker van zijn plaats. Koopmeiners kreeg de kans vandaag tegen Polen. Hij is bij Atalanta goed begonnen aan het seizoen. Die hoofdblessure in de eerste minuut was daarom wel echt sneu. Berghuis verving hem overigens uitstekend op dat middenveld. En Gakpo op tien was prima, maar volgens Van Gaal is hij meer aanvaller dan een tien.”