Voetbalpodcast | ‘Oranje is twee stappen achteruit gegaan in plaats van vooruit’

,,In plaats van een stap vooruit is Oranje onder Koeman twee stappen achteruit gegaan”, oordeelt Wijffels na het duel met Italië. ,,De bondscoach zei bij zijn aanstelling dat het anders moest dan op het WK. Meer intensiteit, attractiever, meer naar voren. Nu zijn we twee interlandperiodes verder en zie je dat er geen enkele houvast is. Het frustreert Koeman denk ik ook dat dit het resultaat is na twee weken de spelers bijeen te hebben gehad. De tweede periode Koeman is voorlopig teleurstellend.”