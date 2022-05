Voetbalpodcast | ‘Overmars en Van Bommel is nu al een mooi verhaal’

,,Dat je afscheid neemt van een trainer kan ik begrijpen als je naar het seizoen kijkt van Heracles. Maar dan zet je de assistent, die er ook al het hele seizoen bij was, voor de groep bij deze allesbeslissende fase. Gaat dat dan een andere energie geven? Ik snap daar helemaal geen klote van’’, begint Mossou over de situatie in Almelo. Heracles verloor met 3-0 bij Excelsior in de play-offs en lijkt daarmee zich te moeten opmaken voor de Keuken Kampioen Divisie.

In België lijkt Mark van Bommel een nieuwe club te hebben gevonden: Antwerp. De club waar Marc Overmars technisch directeur is. ,,Wij zijn van de verhalen en in dit geval is het natuurlijk wel een mooi verhaal. Twee Nederlanders, beschadigd, die samen aan de slag gaan in België. En voor Van Bommel ook wel een soort laatste kans na PSV en Wolfsburg.’’