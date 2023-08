Voetbalpodcast | ‘PSV had het ook lastig gehad tegen dit Fenerbahçe’

,,Het zit soms in kleine momenten”, zegt Gouka. ,,Dat zag je bij Loedogorets en FC Twente. Als je als kleine ploeg domme fouten maakt dan verspeel je een wedstrijd heel makkelijk. Alles moet kloppen om de sterke ploeg te verrassen. En dat was niet het geval.”

Bij Ajax mede dankzij een uitblinkende Mohammed Kudus. Die mogelijk zijn laatste wedstrijd speelde voor de Amsterdammers. ,,West Ham is een traditieclub. Maar het is geen echte top. En dan kan je zomaar ook degradatievoetbal spelen. Ik denk wel dat die jongens nu kiezen voor een club uit de Premier League, ook al is het niet de top 5 of 8 van de competitie. De eredivisie gaat wel een verschilmaker missen.”

FC Twente is Europees wel klaar na de 5-1 nederlaag tegen Fenerbahçe. ,,PSV had het ook lastig gehad tegen dit Fenerbahçe”, vertelt FC Twente watcher Leon ten Voorde vanuit Instanbul. ,,Aan de andere kant, de trainer was na afloop heel zelfkritisch over de keuzes die ze maakten in de tweede helft.”