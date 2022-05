Voetbalpodcast | ‘Selectie van Vincent Janssen is belachelijk, waar is Brobbey?

De 34 wedstrijden in de eredivisie zitten erop. Dus tijd voor conclusies. Dan met name over de strijd voor lijfsbehoud. Heracles waande zich veilig, maar speelt nu tegen degradatie en AZ moet vechten voor Europees voetbal. Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Sjoerd Mossou.

In de podcast gaat het natuurlijk over het verval van Heracles de laatste weken en de wederopstanding van Sparta. ,,Maurice Steijn trainer van het jaar, zei ik na afloop voor de grap. Maar voor Sparta is zijn aanstelling wel een gouden greep’’, reageert Gouka. ,,Clubs die tussentijds van trainer hebben gewisseld doen het opvallend beter dit seizoen’’, vult Mossou aan. ,,Dat is best opmerkelijk. Dat geldt voor Sparta, PEC Zwolle, Willem II en Heerenveen.’’

Waar FC Twente boven verwachting presteerde in de eredivisie, presteert AZ ondermaats. Gouka: ,,AZ zit in de situatie die Feyenoord vorig jaar had. Je kan op basis van deze cijfers zeggen dat Pascal Jansen het niet goed heeft gedaan.’’ Mossou: ,,AZ heeft in slotfases op hele knullige wijze punten verloren steeds. Daar moet je als clubleiding van AZ wel naar gaan kijken.’’

Oranje

Mossou en Gouka komen nog terug op de voorlopige selectie van Louis van Gaal. Die ruimde een plekje in voor Vincent Janssen. De spits speelt in Mexico de laatste jaren. ,,Belachelijk!’’, vindt Gouka. ,,Van Gaal gooit het systeem om omdat de spelers daar uitstekend bij zouden passen. En na twee wedstrijden komen we tot de conclusie dat we geen spits hebben die het kan. Waarom zit Brobbey dan niet bij Oranje?’’

Mossou: ,,Het laat vooral zien dat Van Gaal nog heel erg aan het zoeken is. Wie moet met Memphis het spitsenduo spelen?’’

