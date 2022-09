Voetbalpodcast | ‘Tim Krul moet geridderd worden!’

Het ging de laatste dagen veel over de keepers en hun test in Zeist. Daar dachten we vanaf te zijn in de AD Voetbalpodcast tot Louis van Gaal in Warschau vertelde dat Tim Krul ook was uitgenodigd voor de test. Alleen Krul bedankte voor de eer. ,,Tim Krul moet geridderd worden. Dat is de eerste die zich afvraagt wat we eigenlijk doen met elkaar. Als je een keeper bent met ruime ervaring in de Premier League, een WK hebt gespeeld, dan kom je toch niet naar Zeist voor de test? Ik vond het een tenenkrommend gezicht ook voor Scherpen en Bijlow.”