Voetbalpodcast | 'Verdedigers van PSV maken er af en toe een potje van’

In de laatste voorronde van de Champions League treft PSV volgende week Rangers FC, net als vorig jaar. ‘Ze hebben alle kans om door te gaan naar de Champions League. Alleen door dit soort verdedigende momenten hangt er altijd een tegengoal in de lucht. En je moet er niet in aan denken dat het straks in de tweede wedstrijd 2-1 voor PSV staat en één tegengoal ervoor zorgt dat ze niet doorgaan naar de groepsfase.’

Verder bespeurt Wijffels een duidelijke parallel bij de Nederlandse topclubs. ‘Ze zijn alle drie zoekende open het middenveld. Bij PSV is het interessant in de aantallen. Bij Feyenoord de keuzes. Ik denk dat Slot uitkomt bij de keuze Wieffer of Zerrouki. Dat is nogal wat. Je wilt in de winterstop Zerrouki halen en dat lukt niet. Vervolgens breekt Wieffer door en haal je Zerrouki in de zomer. En nu moet je deze keuze maken.’