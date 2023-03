Voetbalpodcast | ‘Vier grote rechtszaken bepalen de toekomst van het Europese voetbal’

Terwijl de Champions League in volle vaart verder gaat dezer dagen ligt er binnen de EU een bommetje onder het voetbal. De Super League 2.0, een nieuw Bosmanarrest, home grown Players en uitkomen in een ander land. De rechtszaken hierover dienen allemaal voor het Europese hof. In de AD Voetbalpodcast duikt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels hierin.