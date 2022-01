Voetbalpodcast | ‘We gooiden als eerste de stadions dicht en nu als laatste weer open’

Het publiek maar weer naar het voetbalstadion. Dat is een van de versoepelingen van het kabinet. En dat is voor de fans en het voetbal goed nieuws. Dus praten Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff erover in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Ook bespreken ze zijlijngate en welke gevolgen heeft de zaak-Vloet voor Heracles?

Nog geen volle stadions, maar gefaseerd mag het publiek het stadion in. ,,Gelukkig’’, reageert Mossou. ,,Maar het is rijkelijk laat. We waren de eerste die de stadions leeg veegden en de laatste om ze weer open te doen. Dus het werd een keer tijd. Niet zozeer omdat een club in financiële nood zou komen, maar voetbal speel je in essentie voor de fans. De verbintenis tussen voetbal en publiek komt weer tot stand.’’

Mossou ziet ook een extra voordeel van publiek in het stadion. ,,We zijn dan gelukkig wel af van al die schreeuwende voetballers in het veld. Dat was bij PSV-Ajax ook weer zo erg. Het is gewoon sneu. Zielig. Dat gegil alsof ze doodgaan, om alles. De wisselspelers die eraan meedoen. In een vol stadion gebeurt dat ook, maar het is in een leeg stadion nog irritanter.’’

Natuurlijk gaan ze nog even in op zijlijngate. ,,Ik moet wel erbij zeggen dat er één ding is wat we zeker weten, dat we het niet zeker weten.’’

Vloet

Moet Heracles Almelo op zoek naar een nieuwe directie of nieuw bestuur na alle communicatie in de zaak-Vloet? ,,Bij Heracles is bijna alles misgegaan. Aan het begin van het traject Vloet snap ik de communicatie nog. Dan heb ik het over de afweging: mag hij meetrainen of niet? Dat legden ze nog, hoe moeilijk ook, goed uit. Maar daarna is alles misgegaan. En dat op zo’n pijnlijke manier dat het bijna niet zonder gevolgen kan blijven. Dit is blunder op blunder op blunder.’’

