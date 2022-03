Voetbalpodcast | ‘Zou Erik ten Hag nu twijfelen na de woorden van Louis van Gaal?’

Eerst zei Ruud van Nistelrooy nog even de tijd te willen nemen voordat hij hoofdtrainer van PSV zou worden. Maar in Eindhoven lijken inmiddels alle seinen toch op groen te staan voor komend seizoen. Met de ervaren Fred Rutten als assistent en Guus Hiddink als adviseur. ,,Rutten en Hiddink moeten Van Nistelrooy behoeden van beginnersfouten. Het is niet erg om die te maken, maar die hoor je te maken bij een club als FC Den Bosch of FC Groningen. Al kan je als trainer die stap overslaan. Het is natuurlijk een ervaringsvak, maar als je Rutten en Hiddink om je heen hebt... Dan heb je wel een brok ervaring bij je.’’

Oranje speelt vanavond de tweede oefenwedstrijd van 2022. In de Johan Cruijff Arena is Duitsland de tegenstander. En een dag voor de wedstrijd toonde Louis van Gaal dat hij in topvorm was. ,,Hoe denk jij dat ze in Engeland hebben gereageerd op die uitspraken van Van Gaal? Dat was in de handjes wrijven en bingo! Maar Van Gaal heeft een show weggegeven. Je denkt toch: maandagochtend een persconferentie. Duitsland is maar een oefenduel. Dus wat zou hij nog te zeggen hebben. Maar het was van A tot Z prachtig. De UEFA kreeg een draai om de oren, hij nam de situatie in Qatar door. Manchester United. Het doordekken van Virgil van Dijk.’’