Voetbalster Bloodworth naar Wolfsburg

AZ kan PSV met 'superfitte groep’ bestrijden

15:40 AZ werkt met een volledig fitte selectie toe naar de thuiswedstrijd zondag tegen PSV. Trainer John van den Brom beschikt naar eigen zeggen over ,,een superfitte'' groep spelers. AZ heeft in principe aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de vierde plaats in de eredivisie en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de voorrondes van de Europa League.