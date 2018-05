Voetbalsters moeten het in WK-kwalificatie zonder Miedema doen

De spits, topscorer van Oranje tijdens het gewonnen EK vorig jaar, is niet fit genoeg. Miedema bleef in april al op de bank in de uitwedstrijd tegen Ierland. Ook toen was de aanvalster van Arsenal niet fit genoeg.



Tessel Middag maakt haar rentree in de selectie. De middenveldster van Manchester City keert terug van een kruisbandblessure. Middag maakte in april 2017 voor het laatst deel uit van de selectie van Oranje.



Nederland speelt in de WK-kwalificatie op 8 juni de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Vier dagen later is het thuisduel met Slowakije. Het team van bondscoach Sarina Wiegman sluit de kwalificatiereeks in september af met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Oranje is momenteel koploper met dertien punten uit vijf wedstrijden.