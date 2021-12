Voetbalsters PSV hebben na nipte zege op Feyenoord minste verliespunten

PSV heeft na Gomes geen topkeeper meer gehad: ook Drommel oogt kwetsbaar

Keepers en PSV, dat was het afgelopen decennium niet altijd een gelukkige combinatie. Alleen Jeroen Zoet kon kortstondig de allure van illustere voorgangers benaderen. Joël Drommel is zo ver nog lang niet en oogt soms nog kwetsbaar, maar PSV houdt vertrouwen in hem.

30 november