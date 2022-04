Volop belangstelling voor Érick Gutiérrez: wordt het PSV, Benfica of toch Duitsland, Engeland of Spanje?

Er was bij PSV tot dit weekend maar één veldspeler in het basisteam die dit seizoen nog geen goal had gemaakt. Érick Gutiérrez (26) is normaal gesproken niet de man die het doel van de tegenstander onder vuur neemt. Hij loopt in de meeste wedstrijden zoveel mogelijk gaten dicht, probeert duels te winnen, de tegenstander te ontregelen en de bal in de ploeg te houden. Uitgerekend de man die zorgt voor stabiliteit gaf nu offensief de doorslag en keerde met zijn gelijkmaker tegen Ajax de wedstrijd om.