‘Voor De Wolf ga je door het vuur’

Na een ongekende eindsprint eindigde Excelsior onder De Wolf nog in de middenmoot. Het jaar erop werd de club kampioen van de topklasse, toen het hoogste amateurniveau van Nederland. Dat was een complete verrassing en de parallel met Leicester City, dat gelijktijdig sensationeel kampioen werd in Engeland, was snel gemaakt. De Wolf was toen al weg, omdat Jeroen Rijsdijk al eerder was aangesteld voor dat seizoen. Vink: ,,Het gaat misschien wat ver om te zeggen dat John de basis heeft gelegd voor die titel, maar er was wel een bepaalde fitheid in de groep aanwezig. Onder John zijn we harder gaan trainen.’’ Excelsior was destijds erg geholpen met de twee maanden die De Wolf er werkte, ook de trainer zelf werd er niet slechter van, aldus Vink. ,,Het gaf hem veel goede publiciteit als trainer. Daarna is zijn loopbaan in de top van het amateurvoetbal zeker in een stroomversnelling gekomen.’’



Niet alleen Vink bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met De Wolf. Ook Dennis Roerade is vol lof over de trainer, die hij als speler twee seizoenen meemaakte bij Haaglandia, een voormalig topklasser uit Rijswijk. ,,Ik weet nog dat we slecht begonnen, met 3 uit 7, maar daarna ging het lopen en werden we nog bijna kampioen. We hielden dat eerste seizoen geloof ik 13 keer de nul, dat zegt wel iets.’’



Roerade, inmiddels assistent-trainer bij Quick Boys, was net als De Wolf een onverzettelijke verdediger. ,,Hij heeft me veel geleerd. Over op het juiste moment agressie tonen, over rugdekking geven, drukzetten , kantelen. Nu ik zelf trainer ben, heb ik daar nog steeds voordeel van. Ik heb veel van hem overgenomen. John nam vaak de linies apart. Nu gebeurt dat vaker, maar toen was dat nog niet zo ingeburgerd.’’