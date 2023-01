Voor derde keer deze eeuw winnen Ajax, Feyenoord en PSV niet in eerste competitieduel van het jaar

Het is voor de derde keer deze eeuw dat geen traditionele top-3-ploeg zijn eerste competitieduel van het kalenderjaar wint. Eerder gebeurde dit al in 2012 en 2019.



In de 44 eredivisieseizoenen tot 1999 kwam het drie keer voor dat Ajax, Feyenoord en PSV zonder zege bleven in hun eerste competitieduel van het jaar. Dat was in 1958, 1966 en 1991.