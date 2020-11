Voor Orkun Kökçü ligt de lat dit seizoen hoger: mogen is nu moeten geworden

Door Mikos Gouka



Het is de zomer van 2018 en de technische leiding van Feyenoord heeft jeugdspeler Orkun Kökçü gevraagd even langs te komen op kantoor. Het is kort voor de steevast drukbezochte Open Dag in de Kuip, maar Feyenoord laat weten dat jeugdspeler Kökçü er helemaal niet bij hoeft te zijn. De middenvelder voelt zich niet serieus genomen, wandelt naar buiten en belt meteen zijn vader Halis. ,,Maak maar werk van Besiktas’’, zegt de jongeling.



Het was voor hem de druppel. Eerder die voorbereiding vond Kökçü zichzelf al terug in een kleine kleedkamer ver weg van de basisspelers, die het luxe kleedlokaal tot hun beschikking hadden. Was dit nou wat ze bij Feyenoord bedoelden met ‘Je komt na de zomer bij de A-selectie?’ Het begon opeens te knagen bij het ongeduldige gevoelsmens.



Deze zomer, toen hij net tot medio 2025 had verlengd, moest hij er nog eens hard om lachen. ,,Die situatie is alweer lang geleden, dingen zijn veranderd’’, zei hij. ,,Er is hier nu volop vertrouwen in mij.’’