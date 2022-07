Voormalig FC Utrecht-directeur Piet Buter ontkent verkrachting Vera Pauw: ‘Ik ben totaal verbijsterd’

De 59-jarige voormalige international en coach Vera Pauw onthulde gisteren dat ze op jonge leeftijd zou zijn verkracht door een functionaris van de voetbalbond KNVB. Ook beschuldigde ze voetbalbond KNVB er in NRC van dat die in het verleden onvoldoende heeft gehandeld op meldingen van haar over seksueel misbruik door de jaren heen. De 59-jarige zegt dat ze jarenlang is tegengewerkt door de bond. ,,Het was gepland vernederingsbeleid”, zegt ze.