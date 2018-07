Voormalig NAC en Willem II-speler Wanny van Gils (59) overleden

De technisch begaafde middenvelder speelde gedurende twee periodes aan de Beatrixstraat, van 1977 tot 1981 en van 1988 tot 1991. In totaal speelde Van Gils met NAC vier seizoenen in de eredivisie en drie jaar in de eerste divisie. Ook speelde Van Gils vijf voor Willem II (34 doelpunten in 133 wedstrijden) en twee seizoenen voor het Belgische KVK Beringen.

Bij NAC beëindigde hij in 1991 zijn profloopbaan, maar zou hij in Breda altijd een legende blijven. Na zijn profcarrière was Van Gils zeer actief in het amateurvoetbal. Hij was onder meer voorzitter van TSC en trainer bij TSC, VV Oosterhout en DIA.