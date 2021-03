Voormalig PEC-spits Banhoffer (73) overleden

Rentree Elia bij FC Utrecht uitgesteld, Bazoer terug bij Vitesse

12 maart Eljero Elia (34) speelde zijn laatste eredivisieminuten op 9 januari en hoewel een rentree in de maak was, laat die nu toch wat langer op zich wachten. Afgelopen dinsdag kreeg hij een tik in een oefenduel met RKC (1-1) en dus is hij ook zondag tegen Vitesse nog afwezig.