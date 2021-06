Voormalig PSV-speler al op zijn 28ste gedwongen om te stoppen

Hiljemark speelde tussen 2013 en 2015 voor PSV en had in die periode al last van een natuurlijke vergroeiing in de heup. Na een operatie was hij toch nog een aantal jaren op topniveau actief en wist hij 28 interlands voor het Zweedse nationale team te verzamelen.

Transfer van bijna drie miljoen

PSV kocht hem acht jaar en vijf maanden geleden voor een kleine drie miljoen euro van het Zweedse Elfsborg. Medio 2015 ging hij voor ruim twee miljoen euro naar het Italiaanse Palermo. Via Genoa, Panathinaikos en Dinamo Moskou belandde hij bij zijn huidige werkgever in Denemarken.

Hiljemark gold als een karaktervoetballer en kon daarmee op goede dagen iets toevoegen op het middenveld. Een van zijn mooiste middagen in Eindhoven was die van zondag 22 september 2013, toen PSV in eigen huis met liefst 4-0 van Ajax won. Hiljemark droeg daar met een fraaie treffer aan bij en maakte de 3-0. In sportief opzicht was hij nooit helemaal onomstreden en pendelde hij tussen een status als invaller en basiskracht. Niettemin wist hij toch 65 officiële duels voor PSV te verzamelen en zonder blessures hadden het er meer kunnen zijn.

(verhaal gaat verder onder de video, vanaf pakweg 10 minuten de goal van Hiljemark)

Op Instagram toonde Hiljemark zich niet gebroken en zei hij ongelooflijk veel zin te hebben in zijn nieuwe avontuur als assistent-coach. De Zweed vertelde ooit dat hij al als 15-jarige jongen het ouderlijk huis verliet en bij een nieuwe club op zichzelf moest gaan wonen om te werken aan zijn droom om profvoetballer te worden. Dat is hem met PSV als eerste buitenlandse stap gelukt, maar zijn eigen lichaam kan de offers die bij het bestaan van topspeler horen nu niet meer aan.

Met PSV werd hij in 2015 eenmaal kampioen, maar in dat seizoen kwam hij niet vaak in actie.

Volledig scherm Oscar Hiljemark met Jeffrey Bruma in 2014. © anp