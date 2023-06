Voormalig PSV-talent Nigel Bertrams (30) wil niet in een rolstoel terechtkomen en stopt abrupt met topvoetbal

Met video Branco van den Boomen keert terug in Amsterdam: ‘Ik was verrast dat Ajax kwam’

Ajax heeft de komst van Branco van den Boomen bevestigd. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van het Franse Toulouse en heeft een contract tot medio 2027 getekend in Amsterdam. Daarmee keert Van den Boomen na negen jaar terug in Amsterdam.