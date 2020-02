Voormalig Sparta-doelman Kortsmit vindt onderdak bij Almere City

Trainer Ole Tobiasen van de club uit de Keuken Kampioen Divisie had behoefte aan een extra doelman omdat Timo Plattel en Agil Etemadi met blessures kampen. Joshua Smits is de nummer 1 onder de lat bij Almere City.

Kortsmit stond jarenlang onder de lat bij Sparta. Hij speelde bijna 170 wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarmee hij in 2016 kampioen van de eerste divisie werd. Vorig seizoen promoveerde Sparta via de play-offs ook weer naar de eredivisie. Kortsmit was aan het einde van dat seizoen, mede door een blessure, zijn plek onder de lat kwijtgeraakt. Zijn aflopende contract op Het Kasteel werd niet verlengd.