Voormalig speler Cambuur en Eagles geïsoleerd in Italië: ‘Nu pas realiseer je echt wat vrijheid is’

Aan de lange, veertien haltes tellende voetbalreis van de 38-jarige Koen Brack lijkt abrupt een eind te komen. De vraag of lange loopbaan van de Deventenaar, die in de eerste divisie meer dan 200 wedstrijden speelde, Maceratese als eindbestemming heeft, is legitiem. Toch heeft de routinier nog nauwelijks nagedacht over een roemloos slot, bij alweer zijn tiende Italiaanse club. Daarvoor is het te hectisch. In het land en dus ook in zijn hoofd.



En dan heeft Brack, die al elf jaar in Italië voetbalt en woont, nog het geluk met Claudia aan de buitenkant van het getroffen gebied in Le Marche te wonen. Daardoor kan hij in het zwaarst getroffen land nog zijn appartement voor een wandeling met zijn Italiaanse echtgenote op het platteland. Remigreren? Brack piekert er niet over. Hij is nog steeds verliefd op Italië, al is het leven er door het coronavirus niet eenvoudig nu.