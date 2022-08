Vooruitblik eredivisie | Dankzij ‘King’ Burak Yilmaz droomt vermogend Fortuna Sittard van Europa

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: Fortuna Sittard.

Er was een tijd dat Fortuna niet automatisch het gesprek van de dag vormde in Sittard. Die tijden zijn veranderd sinds Burak Yılmaz (37) is neergestreken in het Zuid-Limburgse heuvelland. De komst van de 77-voudig Turks international heeft tot een flinke impuls geleid onder de achterban. De seizoenkaartverkoop ligt met nu al 5500 verkochte abonnementen een stuk hoger dan de 4400 die er vorig jaar werden versleten en ook de sponsorloges dreigen uit hun jasje te groeien.

Het sentiment in het anders zo bescheiden Sittard: dit kan weleens het seizoen worden, waarin de geel-groenen gaan verrassen. Malle supporterspraat? Zou kunnen. Toch is het optimisme wel degelijk ergens op gestoeld. Op de aanwezigheid van Isitan Gün en Atilla Aytekin met name. Dankzij hen, twee vermogende Turkse financiers met een enorm voetbalhart, werkt Fortuna dit seizoen met een spelersbegroting van zeven miljoen euro. Ter vergelijking: erkende subtopper Heerenveen heeft een salarishuis van 4,5 miljoen, terwijl Cambuur – op papier een concurrent van Fortuna – het met vier ton minder moet stellen.

Volledig scherm Sjors Ultee moet Fortuna Sittard naar mooie prestaties leiden. © Pro Shots / Johan Manders

Veelzeggend was onlangs de opmerking van Michel Vlap, die bekende dat hij in Sittard meer had kunnen verdienen dan bij de club die hij uiteindelijk trouw is gebleven: FC Twente. Tenminste zo tekenend voor de slagvaardigheid aan de Milaanstraat: voor de van Atalanta Bergamo overgekomen verdediger Rodrigo Guth telde de club, die zich vorig jaar ternauwernood handhaafde op de slotdag, doodleuk een miljoen euro neer. Het kan niet anders of Sjors Ultee, de even jonge als enthousiaste Fortuna-coach, beseft dat er dit seizoen geen genoegen meer wordt genomen met lijfsbehoud. Met een veilige klassering in het rechterrijtje evenmin.

Nee, in Sittard willen ze meer. En dat allemaal dankzij de aanwezigheid van ‘King Burak’. Nog voordat de topspits zijn allereerste officiële wedstrijd heeft gespeeld, heeft hij het sentiment 180 graden doen kantelen bij Fortuna. In de stad, waar ze tot de promotie in 2018 kirden van genot na zeges op TOP Oss of Telstar, willen ze nu Europees voetbal.

Speler om op te letten

Fortuna Sittard bestaat al decennialang, maar officiële spelerspresentaties? Nee, die deden ze nooit bij de Limburgse club. Tot vorige maand, toen Burak Yılmaz trots werd voorgesteld aan de media. Alleszeggend is het over de verwachtingen die kleven aan de voormalig goalgetter van onder meer Besiktas, Galatasaray, OSC Lille en het Turkse elftal. In Sittard draait alles om hem.

Basisopstelling

Van Osch; Tirpan, Guth, Siovas, Cox; Duarte, Gladon, Erdogan; Cordoba, Yilmaz, Seuntjens.