Vooruitblik eredivisie | Er gelden geen excuses voor Ajax, de gedoodverfde titelfavoriet

De spelprincipes blijven veelal hetzelfde, maar Schreuder moet nieuwe spelers inpassen, de juiste combinaties en de perfecte samenstelling nog vinden. Vorig jaar draaide Ajax al snel op volle toeren, maar toen was het intact gebleven elftal (inclusief Steven Berghuis) reeds ingespeeld. Dat heeft nu meer tijd nodig. En Schreuder moet er misschien zelfs nog iets harder aan trekken omdat veel patronen in de laatste maanden onder Erik ten Hag - mede door blessures - al vervaagden. Maar tijd is er zelden bij Ajax, zeker niet als over een maand de Champions League-poulefase begint en die twee maanden later alweer is afgerond in verband met het WK.