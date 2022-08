Vooruitblik eredivisie | Henk Fraser en Bas Dost moeten het gegrom doen verstommen bij FC Utrecht

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: FC Utrecht.

Het is een veelgehoorde kreet in de Utrechtse volksbuurten: ‘Ažžie altijd grom, heije ’n hondeleve.’ Anders gezegd: Wie consequent moppert, ziet nooit eens de zon schijnen. Toch is dat nu net precies wat ze traditioneel doen, de supporters van FC Utrecht. Hun club kan Europees voetbal halen, rivaal Ajax verslaan; volmaakt tevreden zijn ze in Galgenwaard zelden. En dat kan niet los worden gezien van de torenhoge ambities die voorafgaand aan elk seizoen weerklinken in dat zo prachtige, ‘Engelse’ stadion, waar ze zo graag ‘de top drie bestormen’. Tien maanden later volgt steevast de conclusie dat het seizoen, in meer of mindere mate, weer op een teleurstelling is uitgelopen.

Vandaar dat ze het pr-technisch nu net iets anders hebben aangepakt in de vierde stad van Nederland. Prikkelende doelstellingen liggen er nog steeds - bij de eerste zes eindigen en Europees voetbal halen -, maar tenminste zo belangrijk: FC Utrecht moet weer echt FC Utrecht worden. Ofwel: een club die, opgezweept door de luidruchtige Bunnik Side, baas is van z’n tegenstander. Ook als die tegenstander uit Amsterdam, Rotterdam-Zuid of Eindhoven komt.

Volledig scherm Henk Fraser. © Pro Shots / Ron Baltus

,,FC Utrecht heeft de laatste jaren uitstekende voetballers gehad, alleen was het te vaak net te weinig een team”, signaleert de nieuwe trainer Henk Fraser. ,,Ik wil dit seizoen een elftal zien dat er voor elkaar staat en met elkaar presteert, ook tegen de topclubs.” Hij moet zich in Utrecht als een kind in de snoepwinkel wanen, Fraser. Na bijna vier jaar coach te zijn geweest van het bescheiden Sparta, werkt hij nu prompt met voetballers als Bas Dost, Nick Viergever en de van Schalke 04 overgekomen Can Bozdogan. Spelers, kortom, die ook in de top van de eredivisie niet zouden misstaan.

Maar, inderdaad, smeed er maar eens een eenheid van die de harten verovert van het kritische FC Utrecht-publiek. Vooral voor die opdracht staat Fraser bij de club, waar hij als besnorde jonge spits al eens twee seizoenen van de levendige entourage proefde. Behalve een klinkende eindklassering op de ranglijst, moet zijn elftal de fans vermaak, durf en attractief voetbal bieden. Want anders, weet de coach, heije ’n hondeleve in Utrecht.

Speler om op te letten

Het is verleidelijk om Bas Dost te noemen. De spits zal -indien fit- immers onherroepelijk goed zijn voor een doelpuntje of twintig. En toch: de pure liefhebber komt veel meer aan zijn trekken bij Othmane Boussaid. Als de behendige, creatieve en technisch-vaardige middenvelder zijn vorm in de voorbereiding doortrekt, gaat hij een revelatie worden. Let op hem!

Opstelling FC Utrecht

Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Viergever, Sagnan; Van der Kust, Brouwers, Booth, Boussaid; Dost, Redan