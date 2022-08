Vooruitblik eredivisie: Mühren-Veerman samen, iets om naar uit te kijken bij FC Volendam

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: FC Volendam.

Door Nik Kok



De speedboot die trainer Wim Jonk zo graag in FC Volendam ziet, moet in de augustusmaand toch nog wel even gas geven op transfergebied om een beetje een uitgebalanceerde eredivisieselectie te krijgen. Het gepromoveerde Volendam keek dertien jaar lang uit naar de terugkeer op het hoogste niveau. Juist nu moet de club doorpakken, vindt Jonk. Als een speedboot dus en niet een olietanker, zo gaf hij ook al door aan de zingende voorzitter Jan Smit en uithangbord, wie in feite beroemder is dan de hele A-selectie bij elkaar.

Gelukkig is er nu zo vlak voor het begin van het seizoen de terugkeer van verloren zoon Henk Veerman, die bij Volendam een even logisch als passend aanvalsduo gaat vormen met die andere Volendamse spits Robert Mühren. Zijn ze in het dorp ook weer blij, daar zagen ze het aantal Volendammers de laatste jaren drastisch afnemen. En dat vinden ze daar niet leuk, hoe goed de prestaties ook zijn. Mühren-Veerman voor het eerst samen op het hoogste niveau, het is iets om naar uit te kijken. Dat vinden ze ook ver buiten Volendam.

Maar ook Veerman zal zich moeten schikken naar het systeem van ‘team Jonk’, dat het in Volendam doet volgens de leer van Johan Cruijff. Aanvallend voetbal, ook als dat helemaal niet mogelijk lijkt en met veel eigen jeugd. Plus nog een interessante link naar Internazionale, de club waar Jonk midden jaren 90 zelf speelde. Van die club wordt de talentvolle Servische keeper Filip Stankovic (zoon van Dejan) weer gehuurd. Net als de Italiaanse aanvallende middenvelder Gaetano Oristanio, die vorig seizoen zeven keer scoorde in 35 wedstrijden.

Ze schijnen elke dag minstens één rondje over de Dijk te lopen. De Italiaanse Belg Francesco Antonucci wordt opnieuw gehuurd van Feyenoord. Van hem weten ze in Volendam hoe goed hij kan zijn. Om de handtekening van een andere bekende van Jonk, Carel Eiting, wordt nog gesmeekt.

Met Derry John Murkin verliest de club hoogstwaarschijnlijk nog een goede linksback aan Feyenoord. Eerder al trok verdediger Mike Eerdhuijzen naar Rotterdam. Hij gaat naar Sparta. Het is duidelijk, als Volendam in de eredivisie blijft, dat Jonk weer puik werk verricht.

Speler om op te letten

Mooi detail aan de terugkeer van Henk Veerman (31) bij Volendam: zijn moeder werkt op de administratie van de club. Veerman keert na zijn kortstondige avontuur bij FC Utrecht (zes maanden) dus terug naar de moederschoot. Hij moet er een duo gaan vormen met die andere Volendammer, Robert Mühren. In het seizoen 2013/2014 bijvoorbeeld goed voor gezamenlijk 31 goals in de eerste divisie.

Verwachte basisopstelling (4-3-3)

Stankovic; Plat, Mirani, Benamar, Elberse; Van Mieghem, Antonucci, B. Ould-Chikh; Mühren, Veerman, Oristanio.

