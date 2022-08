Vooruitblik eredivisie | RKC laat als 'opvangcentrum' zien dat spelers hun carrière weer kunnen lanceren

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: RKC Waalwijk.

Zoals vrijwel elk jaar volgde bijna direct na de laatste wedstrijd van vorig seizoen een uittocht bij RKC. Maar dit keer met zo’n beetje de complete verdediging daarbij, een fikse aderlating voor de ploeg uit Waalwijk. Al werd er wel het nodige aan transfergeld opgestreken, waarmee weer geïnvesteerd kan worden in nieuw talent. Met het aantrekken van Julian Lelieveld van De Graafschap is er versterking bijgekomen, maar of dat genoeg is om de ploeg ook dit jaar in de eredivisie te houden, zal moeten blijken.

Het centrale duo Melle Meulensteen en Ahmed Touba is niet zo gemakkelijk te vervangen. Wel tekende middenvelder Vurnon Anita tot grote opluchting van club en supporters nog een jaar bij en heeft RKC voorin nog de beschikking over (vermoedelijk nieuwe aanvoerder) Michiel Kramer en het van Arsenal gehuurde talent Mika Biereth.

De voorbereiding verliep wisselvallig met een fikse nederlaag tegen PEC Zwolle (7-3), maar ook gelijke spelen tijdens het trainingskamp in Duitsland tegen het beloftenelftal van Borussia Dortmund en het eerste van Borussia Mönchengladbach (twee keer 1-1).

Doelman Etienne Vaessen sloot pas aan tijdens het trainingskamp in Duitsland, nadat zijn transfer naar Saoedi-Arabië op het laatste moment afketste. Of de van een hernia herstelde Joel Pereira dit seizoen onder de lat zal staan of toch ‘gewoon’ Vaessen, kon trainer Joseph Oosting afgelopen weekend na de laatste oefenwedstrijd tegen Cambuur (1-1) nog niet zeggen.

Volledig scherm Florian Jozefzoon is een van de nieuwe spelers bij RKC Waalwijk. Hij stond al eerder onder contract bij de club. © Pro Shots / Peter van Gogh

Ook over de status van proefspelers Florian Jozefzoon en Iurie Iovu is nog geen duidelijkheid. Al ziet het er wel naar uit dat in ieder geval Jozefzoon, oude bekende in Waalwijk, een contract zal gaan tekenen. Daarmee laat ‘opvangcentrum’ RKC weer eens zien dat het voetballers met een aardige staat van dienst zoals eerder bijvoorbeeld Anita en Alexander Büttner in staat stelt hun enigszins op een dood spoor geraakte carrière weer nieuw leven in te blazen.

De tiende plek op de ranglijst die RKC vorig jaar op de valreep haalde, zal vermoedelijk komend seizoen te hoog gegrepen zijn. In Waalwijk is men inmiddels gewend om tegen degradatie te vechten, het is geen verrassing dat handhaving ook komend seizoen de doelstelling zal zijn.

Speler om op te letten

Julian Lelieveld. De rechtsback kwam deze zomer over van De Graafschap en liet in de voorbereiding zien zowel rechts als centraal achterin te kunnen spelen, op beide posities maakte hij een goede indruk. Heeft drang naar voren en een goede voorzet. Kan de stabiele factor zijn achterin die RKC zo hard nodig heeft.

Basisopstelling

Verwachte basisopstelling: Vaessen, Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Vroegh, Anita, Oukili; Kramer, Biereth