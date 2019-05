Voorzitter KNVB: Clubs raden spelers af om uit de kast te komen

,,We hebben 34 betaaldvoetbalclubs, maar wat zeggen die? Als we een homoseksuele voetballer in het eerste elftal zouden hebben en hij uit de kast zou komen, wordt hij meteen door het publiek uitgescholden. Dat is slecht voor zijn carrière. Dan is het hele stadion tegen hem. Stadionpubliek is soms wreed, zeer wreed. Dus wij - zeggen sommige clubs dan - raden hem af uit de kast te komen”, aldus Van Praag. Om welke clubs het gaat, wil hij niet zeggen.

Hij heeft er wel begrip voor als spelers niet voor hun homoseksualiteit willen uitkomen, zeker als ze spelen in gelovige streken of carrière willen maken in een homovijandig land als Rusland.