Vorig duel met Italië was keerpunt voor Oranje: ‘Na die wedstrijd zeiden we: zo gaan we niet door’

Duel met Italië Lodeweges kan beroep doen op Dumfries én volledig fitte selectie in ‘ongeloof­lijk interes­sant duel’

14:51 Dwight Lodeweges hoeft maandagavond geen spelers aan de kant te houden bij het thuisduel van Oranje met Italië in de Nations League (20.45 uur). ,,Iedereen is goed uit de wedstrijd met Polen gekomen", doelde hij op de overwinning (1-0) van vrijdagavond. ,,Dat valt me hartstikke mee, Iedereen kan in principe spelen.”